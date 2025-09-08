iOS 26 на подходе: когда Apple официально выпустит обновление для iPhone

На каких устройствах будет работать iOS 26

При этом для установки iOS 26 не потребуется покупать iPhone 17: система будет поддерживаться на моделях начиная с iPhone 11. Это значит, что релиз iOS 26 состоится не позднее выхода новых смартфонов Apple.

Когда выйдет iOS 26

Точная дата выхода iOS 26 пока неизвестна, однако эксперты предполагают, что релиз состоится через неделю после презентации iPhone 17. Такой сценарий Apple использовала и в прошлом году: iPhone 16 был представлен 9 сентября, а обновление iOS 18 вышло уже 16 сентября.

Если компания сохранит традицию, релиз iOS 26 также можно ожидать 16 сентября. Впрочем, ранее Apple иногда запускала обновления на несколько дней раньше.

Одновременно с iOS 26 компания, вероятно, представит и другие обновления - iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 и tvOS 26.

Бета-версия доступна уже сейчас

Ждать официального запуска iOS 26 необязательно. Apple начала тестирование прошивки еще в июне, а в июле открыла публичный бета-доступ.

Хотя установка бета-версии связана с рисками - возможны ошибки и сбои - сейчас, ближе к финальному релизу, стабильность заметно выше. При этом компания рекомендует архивировать данные перед установкой, чтобы избежать потери информации в случае отката на прежнюю систему.