Инженеры изучают вопрос, как избежать затопления в районе "Дорогожичей" при непогоде, - КГГА

Мощности системы дренажных насосов не хватает, чтобы забрать весь поток воды

Группа инженеров ищут решение для избежания затопления территории в районе метро "Дорогожичи" при непогоде. Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

Как отметил Пантелеев, речь идет о территории возле станции метро "Дорогожичи", на улице Елены Телиги.

"При том, что работала система дренажных насосов, ее мощности не хватило, чтобы забрать весь поток воды при таких аномальных грозах. Поэтому сейчас работает группа инженеров, чтобы определить, какое техническое решение позволит избежать проблемы в дальнейшем", - заявил он, комментируя последствия грозы и сильного дождя, который прошел в ночь на 16 августа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за непогоды в Киеве сегодня ночью были повалены 200 деревьев и 5 опор электропередач. Также, в КГГА сообщили о подтоплении на улицах Елены Телиги и Щусева.

Также отмечалось, что в Киеве в течение дня, 16 августа, сохранится высокий уровень загрязнения воздуха. По данным синоптиков, 4 августа в г. Киеве продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.