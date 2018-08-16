В Киеве из-за грозы повалены 200 деревьев и 5 опор электропередач

Больше всего от грозы пострадали Печерский, Шевченковский, Днепровский и Деснянский районы

В Киеве из-за ночной грозы повалены 200 деревьев и 5 опор электропередач. Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, из-за ночной грозы и сильного ветра в Киеве было повалено около 200 деревьев, 5 опор электропередач. Кроме того, в результате непогоды серьезно повреждены кровли и фасады 5 домов. Также, в КГГА сообщили о подтоплении на улицах Елены Телиги и Щусева.

"Гроза прошла полосой, больше всего пострадали Печерский, Шевченковский, Днепровский и часть Деснянского района - Лесной массив", - сообщил Пантелеев.

В КГГА также сообщили, что из-за грозы, которая прошла в Киеве ночью, в столице возникли проблемы с движением транспорта, в частности трамваев на улицах Глыбочицкой и Борщаговской. Вместе с тем, уже в 10:00 их движение было восстановлено.

Фото: последствия непогоды в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за непогоды в Киеве сегодня утром, 16 августа, было заблокировано движение по некоторым трамвайными и троллейбусными маршрутами. Также отмечалось, что в Киеве в ночь на 16 августа, в результате сильного ливня, были подтоплены ряд улиц.