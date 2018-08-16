Інженери вивчають питання, як уникнути затоплення в районі "Дорогожичів" при негоді, - КМДА

Потужності системи дренажних насосів не вистачає, щоб забрати увесь потік води

Група інженерів шукають рішення для уникнення затоплення території в районі метро "Дорогожичі" при негоді. Про це під час прес-брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба КМДА.

Як зазначив Пантелеєв, мова йде про територію біля станції метро "Дорогожичі", на вулиці Олени Теліги.

"При тому, що працювала система дренажних насосів, її потужності не вистачило, щоб забрати увесь потік води при таких аномальних грозах. Тому зараз працює група інженерів, щоб визначити яке технічне рішення дозволить уникнути проблеми в подальшому", - заявив він, коментуючи наслідки грози і сильного дощу, який пройшов в ніч на 16 серпня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через негоду у Києві сьогодні вночі було повалено 200 дерев та 5 опор електропередач. Також, у КМДА повідомили про підтоплення на вулицях Олени Теліги та Щусєва.

Також зазначалося, що у Києві протягом дня, 16 серпня, збережеться високий рівень забруднення повітря. За даними синоптиків, 4 серпня у м. Києві продовжують спостерігатися метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.