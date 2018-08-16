В Киеве сегодня сохранится высокий уровень загрязнения воздуха

Концентрации диоксида азота и формальдегида превысили допустимые нормы

В Киеве в течение дня, 16 августа, сохранится высокий уровень загрязнения воздуха. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, с 4 августа в г. Киеве продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, 13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация), в районах: Бессарабской площадей и Демеевской; улицы Довженко и проспекта Победы. Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,7 среднесуточных ПДК, в районах: улиц Попудренко, Довженко, Каунасской; Оболонского проспекта и проспекта Победы; бульвара Л.Украинки; площадей Бессарабской и Демеевской.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 16 августа 2018 года на западе и местами на востоке и в центре Украины ожидаются дожди с грозами, на всей остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +35.

В Киеве сегодня ожидаются дожди с грозами, температура днем от +26 до +28 градусов тепла, ночью от +18 до +20.

Также сообщалось, что в Киеве до 17 августа 2018 года будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как отмечалось, чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в Киеве в период с 14 по 17 августа. Киевлян призывают осторожно обращаться с огнем, в том числе в лесопарковых зонах.