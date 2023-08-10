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Інженерні комплекси та бронетехніка. ССО показали, як знищують техніку росіян (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові на Південному напрямку фронту продовжують знищувати окупантів та їхню техніку. Бійцям вдалося ліквідувати ворожі міномети та інженерні комплекси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Спеціальні інженерні комплекси "Торнадо" на базі УРАЛу та автомобільна техніка підвозу боєкомплекту знищені завдяки операторам одного з підрозділів ССО України", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що це відбулось на Південному напрямку.

"Там наші воїни провели розвідку позицій противника, і після виявлення цілей вдало знищили їх", - додали у ССО.

Втрати ворога

Українські захисники уточнили, що загалом влучним вогнем було уражено 5 ворожих цілей.

Окрім інженерних комплексів також було знищено міномет та бронетехніку противника.

Що ще відомо про втрати росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 10 серпня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 252 200 військових.

Міноборони України повідомило, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші захисники знищили понад 5 тисяч артилерійських систем ворога.

Також росіяни втрачають живу силу на лінії Сватове-Кремінна, лише за перший тиждень серпня вони вивезли звідти до Бєлгорода близько 500 поранених солдатів.

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