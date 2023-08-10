Інженерні комплекси та бронетехніка. ССО показали, як знищують техніку росіян (відео)

Українські військові на Південному напрямку фронту продовжують знищувати окупантів та їхню техніку. Бійцям вдалося ліквідувати ворожі міномети та інженерні комплекси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Спеціальні інженерні комплекси "Торнадо" на базі УРАЛу та автомобільна техніка підвозу боєкомплекту знищені завдяки операторам одного з підрозділів ССО України", - йдеться у повідомленні.
Військові зазначають, що це відбулось на Південному напрямку.
"Там наші воїни провели розвідку позицій противника, і після виявлення цілей вдало знищили їх", - додали у ССО.
Втрати ворога
Українські захисники уточнили, що загалом влучним вогнем було уражено 5 ворожих цілей.
Окрім інженерних комплексів також було знищено міномет та бронетехніку противника.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 10 серпня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 252 200 військових.
Міноборони України повідомило, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші захисники знищили понад 5 тисяч артилерійських систем ворога.
Також росіяни втрачають живу силу на лінії Сватове-Кремінна, лише за перший тиждень серпня вони вивезли звідти до Бєлгорода близько 500 поранених солдатів.
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