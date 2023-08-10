Вертоліт та понад 500 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 10 серпня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 252 200 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 16 танків та 15 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 252200 (+580) осіб ліквідовано,

танків - 4278 (+16) од,

бойових броньованих машин - 8303 (+13) од,

артилерійських систем - 5028 (+15) од,

РСЗВ - 711 од,

засоби ППО - 469 од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 313 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4179 (+4),

крилаті ракети - 1377 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7495 (+16) од,

спеціальна техніка - 746 (+4). ​​​​​​​Ситуація на фронті За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. За даними Інституту вивчення війни (ISW), на лінії фронту Сватове-Кремінна російські окупанти зазнають великих втрат.