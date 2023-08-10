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Инженерные комплексы и бронетехника. ССО показали, как уничтожают технику россиян (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные на Южном направлении фронта продолжают уничтожать оккупантов и их технику. Бойцам удалось ликвидировать вражеские минометы и инженерные комплексы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование сил специальных операций ВС Украины.

"Специальные инженерные комплексы "Торнадо" на базе УРАЛа и автомобильная техника подвоза боекомплекта уничтожены благодаря операторам одного из подразделений ССО Украины", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что это произошло на Южном направлении.

"Там наши воины провели разведку позиций противника, и после обнаружения целей удачно уничтожили их", - добавили в ССО.

Потери врага

Украинские защитники уточнили, что в целом точным огнем было поражено 5 вражеских целей.

Кроме инженерных комплексов также были уничтожены миномет и бронетехника противника.

Что еще известно о потерях россиян

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 10 августа, составили 580 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 252 200 военных.

Минобороны Украины сообщило, что за время полномасштабного вторжения России в Украину наши защитники уничтожили более 5 тысяч артиллерийских систем врага.

Также россияне теряют живую силу на линии Сватово-Кременная, только за первую неделю августа они вывезли оттуда в Белгород около 500 раненых солдат.

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