Инвесторы выводят деньги из Украины из-за давления власти на бизнеc, - Forbes

Доверие международных инвесторов к Украине падает из-за избирательного давления на бизнес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью американского Forbes.
"По данным Доклада о мировых инвестициях, чистый отток капитала в Украине в 2020 году составил почти 900 млн долларов. Так уже два года. Становится хуже. Украинскому правительству пришлось использовать валютные резервы, чтобы стабилизировать украинскую валюту", - пишет журнал.
Иностранные инвесторы не рассматривают Украину для вложений, констатирует издание.
В этом, по мнению журналистов, виновата "неконструктивная политика власти в отношении бизнеса".
Так, под давление уже попал как малый бизнес, так и крупные украинские и иностранные инвесторы (как-то медицинская компания Synevo, международный сталелитейный гигант ArcelorMittal и крупнейшая украинская компания по производству стали Metinvest).
Разочарование усиливается также из-за того, что повышение налогов распространяется не на всех.
Как известно, в конце прошлого года парламент принял закон №5600, которым повышаются налоги для украинцев. Этот закон предусматривает повышение ренты на добычу железной руды, однако депутаты прямо в зале исключили из него повышение ренты на марганцевую руду, которую в Украине монопольно добывают предприятия Игоря Коломойского.
Напомним, 1 февраля на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.
Также в начале января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).
В декабре 2021 года налоговая доначислила одной из крупных сетей лабораторий в Украине "Синэво" налоги на 1,1 млрд грн. Такое решение в ГФС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов. "Синэво" оспорила решение налоговой в суде.
Ранее на "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.