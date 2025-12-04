Інвестори не купилися. Міжнародний форум у Москві закінчився провалом, - розвідка
Росія провела в Москві міжнародний інвестиційний форум "Russia Calling". Незважаючи на участь представників 33 країн, жодної угоди підписано не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.
Як зазначили в розвідці, у заході, зокрема, брали участь делегації Китаю, Індії, ОАЕ, Ірану, Туреччини, Пакистану та Саудівської Аравії. Захід мав продемонструвати здатність російської економіки залучати капітал і підкреслити "фінансовий суверенітет", про який говорить Кремль.
Під час форуму виступи російського керівництва зводилися переважно до тез про "повну адаптацію до санкцій" і перехід до "стійкого зростання".
"Ці заяви контрастували з фактичними викликами, які російська економіка продовжує відчувати: стагнаційними тенденціями, структурними дисбалансами, тиском санкцій, переорієнтацією ресурсів на військово-промисловий комплекс і скороченням інвестиційної бази", - додали в СЗР.
За підсумками такого заходу Росії не оголосила про підписання жодної міжнародної угоди. У розвідці підкреслили, що форум фактично перетворився на інструмент внутрішньополітичної пропаганди. Він був покликаний створити враження "стабільності" та "інвестиційної привабливості".
Але в результаті з'ясувалося, що інвестори не готові довіряти заявам російської влади і піддаватися підвищеним політичним і санкційним ризикам.
Інвестиції в нерухомість у РФ падають
Нагадаємо, у вересні Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що в Росії фіксують різке погіршення ситуації в будівельній галузі: інвестиції в нерухомість за перше півріччя 2025 року впали на 44%, а приблизно 20% девелоперів уже перебувають на межі банкрутства - їхня частка скоро може перевищити 30%.
Особливо вразливі компанії масового житлового будівництва, що залежать від іпотечного попиту. Понад 19% забудовників офіційно переносять терміни здачі об'єктів, і затримки понад півроку переводять їх у категорію проблемних.