Інвестори не купилися. Міжнародний форум у Москві закінчився провалом, - розвідка

Москва, Четвер 04 грудня 2025 21:15
UA EN RU
Інвестори не купилися. Міжнародний форум у Москві закінчився провалом, - розвідка Фото: Володимир Путін, російський диктатор (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Росія провела в Москві міжнародний інвестиційний форум "Russia Calling". Незважаючи на участь представників 33 країн, жодної угоди підписано не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

Як зазначили в розвідці, у заході, зокрема, брали участь делегації Китаю, Індії, ОАЕ, Ірану, Туреччини, Пакистану та Саудівської Аравії. Захід мав продемонструвати здатність російської економіки залучати капітал і підкреслити "фінансовий суверенітет", про який говорить Кремль.

Під час форуму виступи російського керівництва зводилися переважно до тез про "повну адаптацію до санкцій" і перехід до "стійкого зростання".

"Ці заяви контрастували з фактичними викликами, які російська економіка продовжує відчувати: стагнаційними тенденціями, структурними дисбалансами, тиском санкцій, переорієнтацією ресурсів на військово-промисловий комплекс і скороченням інвестиційної бази", - додали в СЗР.

За підсумками такого заходу Росії не оголосила про підписання жодної міжнародної угоди. У розвідці підкреслили, що форум фактично перетворився на інструмент внутрішньополітичної пропаганди. Він був покликаний створити враження "стабільності" та "інвестиційної привабливості".

Але в результаті з'ясувалося, що інвестори не готові довіряти заявам російської влади і піддаватися підвищеним політичним і санкційним ризикам.

Інвестиції в нерухомість у РФ падають

Нагадаємо, у вересні Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що в Росії фіксують різке погіршення ситуації в будівельній галузі: інвестиції в нерухомість за перше півріччя 2025 року впали на 44%, а приблизно 20% девелоперів уже перебувають на межі банкрутства - їхня частка скоро може перевищити 30%.

Особливо вразливі компанії масового житлового будівництва, що залежать від іпотечного попиту. Понад 19% забудовників офіційно переносять терміни здачі об'єктів, і затримки понад півроку переводять їх у категорію проблемних.

