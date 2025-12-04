Інвестори не купилися. Міжнародний форум у Москві закінчився провалом, - розвідка

Росія провела в Москві міжнародний інвестиційний форум "Russia Calling". Незважаючи на участь представників 33 країн, жодної угоди підписано не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

Як зазначили в розвідці, у заході, зокрема, брали участь делегації Китаю, Індії, ОАЕ, Ірану, Туреччини, Пакистану та Саудівської Аравії. Захід мав продемонструвати здатність російської економіки залучати капітал і підкреслити "фінансовий суверенітет", про який говорить Кремль.

Під час форуму виступи російського керівництва зводилися переважно до тез про "повну адаптацію до санкцій" і перехід до "стійкого зростання".

"Ці заяви контрастували з фактичними викликами, які російська економіка продовжує відчувати: стагнаційними тенденціями, структурними дисбалансами, тиском санкцій, переорієнтацією ресурсів на військово-промисловий комплекс і скороченням інвестиційної бази", - додали в СЗР.

За підсумками такого заходу Росії не оголосила про підписання жодної міжнародної угоди. У розвідці підкреслили, що форум фактично перетворився на інструмент внутрішньополітичної пропаганди. Він був покликаний створити враження "стабільності" та "інвестиційної привабливості".

Але в результаті з'ясувалося, що інвестори не готові довіряти заявам російської влади і піддаватися підвищеним політичним і санкційним ризикам.