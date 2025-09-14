Інвестиції впали на 44%. В РФ очікуються масові банкрутства забудовників, - СЗР

В Росії інвестиції в нерухомість впали майже на половину за перше півріччя 2025 року. Окрім того, є й інші фактори, які вказують на масові банкрутства забудовників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Служби зовнішньої розвідки України.

У СЗР зазначили, що близько 20% девелоперів у Росії опинилися на межі банкрутства через падіння продажів та високі ставки. Причому вже незабаром їхня частка може перевищити 30%.

"Найуразливіші - компанії з сегмента масового житла, що залежать від іпотечного попиту. Понад 19% забудовників офіційно переносять терміни здачі об’єктів, а затримки більш ніж на пів року переводять їх у категорію "проблемних"", - йдеться у повідомленні.

У розвідці пояснили, що будівельна галузь потерпає від низького попиту, обмеженої держпідтримки, а також відтоку ресурсі на війну проти України. Це у свою чергу призводить до скорочення продажів, зростання боргового навантаження та замороження будівництва.

Також СЗР навела приклади в цифрах. Зокрема, інвестиції в нерухомість у першому півріччі впали на 44%. Водночас банки відсіюють клієнтів - к червні відхилено 50,6% заявок на іпотеку.

Ба більше, навіть позичальникам, які мають бездоганну кредитну історію, квартири стають майже недосяжними. Як інформує спецслужб, реальна вартість іпотеки разом зі страховиками та комісіями сягає щонайменше 25% річних.

"Такий рівень ставок тисне не лише на домогосподарства, а й на бізнес. У корпоративному сегменті частка проблемних кредитів у ІІ кварталі піднялася до 10,4%, або 111,9 млрд доларів, додавши 8,6 млрд доларів за три місяці. Найбільше погіршення зафіксовано саме в галузі нерухомості", - сказано в публікації.

Наразі російська влада почала розглядати можливість запровадження мораторію на банкрутства забудовників, зовнішню санацію, а також створення тимчасових держфондів для добудови проблемних об'єктів.