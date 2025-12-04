ua en ru
Инвесторы не купились. Международный форум в Москве закончился провалом, - разведка

Москва, Четверг 04 декабря 2025 21:15
UA EN RU
Инвесторы не купились. Международный форум в Москве закончился провалом, - разведка Фото: Владимир Путин, российский диктатор (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Россия провела в Москве международный инвестиционный форум "Russia Calling". Несмотря на участие представителей 33 стран, ни одной сделки подписано не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

Как отметили в разведке, в мероприятии, в частности, принимали участие делегации Китая, Индии, ОАЭ, Ирана, Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Мероприятие должно было продемонстрировать способность российской экономики привлекать капитал и подчеркнуть "финансовый суверенитет", о котором говорит Кремль.

В ходе форума выступления российского руководства сводились в основном к тезисам о "полной адаптации к санкциям" и переходе к "стойкому росту".

"Эти заявления контрастировали с фактическими вызовами, которые российская экономика продолжает ощущать: стагнационными тенденциями, структурными дисбалансами, давлением санкций, переориентацией ресурсов в военно-промышленный комплекс и сокращением инвестиционной базы", - добавили в СВР.

По итогам такого мероприятия России не объявила о подписании ни одной международной сделки. В разведке подчеркнули, что форум фактически превратился в инструмент внутреннеполитической пропаганды. Он был призван создать впечатления "стабильности" и "инвестиционной привлекательности".

Но в результате выяснилось, что инвесторы не готовы доверять заявлениям российской власти и подвергаться повышенным политическим и санкционным рискам.

Инвестиции в недвижимость в РФ падают

Напомним, в сентябре Служба внешней разведки Украины сообщала, что в России фиксируется резкое ухудшение ситуации в строительной отрасли: инвестиции в недвижимость за первое полугодие 2025 года упали на 44%, а около 20% девелоперов уже находятся на грани банкротства - их доля скоро может превысить 30%.

Особенно уязвимы компании массового жилищного строительства, зависящие от ипотечного спроса. Более 19% застройщиков официально переносят сроки сдачи объектов, и задержки свыше полугода переводят их в категорию проблемных.

