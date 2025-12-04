Инвесторы не купились. Международный форум в Москве закончился провалом, - разведка

Россия провела в Москве международный инвестиционный форум "Russia Calling". Несмотря на участие представителей 33 стран, ни одной сделки подписано не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

Как отметили в разведке, в мероприятии, в частности, принимали участие делегации Китая, Индии, ОАЭ, Ирана, Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Мероприятие должно было продемонстрировать способность российской экономики привлекать капитал и подчеркнуть "финансовый суверенитет", о котором говорит Кремль.

В ходе форума выступления российского руководства сводились в основном к тезисам о "полной адаптации к санкциям" и переходе к "стойкому росту".

"Эти заявления контрастировали с фактическими вызовами, которые российская экономика продолжает ощущать: стагнационными тенденциями, структурными дисбалансами, давлением санкций, переориентацией ресурсов в военно-промышленный комплекс и сокращением инвестиционной базы", - добавили в СВР.

По итогам такого мероприятия России не объявила о подписании ни одной международной сделки. В разведке подчеркнули, что форум фактически превратился в инструмент внутреннеполитической пропаганды. Он был призван создать впечатления "стабильности" и "инвестиционной привлекательности".

Но в результате выяснилось, что инвесторы не готовы доверять заявлениям российской власти и подвергаться повышенным политическим и санкционным рискам.