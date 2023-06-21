Інвестиції для відновлення України. Про що говоритимуть на Лондонській конференції

Що відомо про Лондонську конференцію

URC 2023 у Лондоні має на меті об'єднати міжнародну спільноту для посилення економічної підтримки, адже через російські атаки масштаб руйнувань та збитків в Україні продовжує зростати.

Акцент буде саме на залучення приватного сектору та на підвищення довіри інвесторів.

Партнери розглянуть надання екстреної допомоги для негайних потреб України, а також обговорять довгострокові програми. Мета конференції – продемонструвати незмінність широкої підтримки та допомогти Україні у відновленні країни за принципом "build back better" (з англ. "відбудувати краще, ніж було" – ред.).

Українська сторона представить найперспективніші напрямки для залучення інвестицій, кроки щодо зниження ризиків для інвесторів, а також надасть оновлену інформацію про прогрес у виконанні національного Плану відновлення та розвитку.

Хто бере участь в URC 2023

Дводенна конференція має зібрати близько 1000 високопосадовців із 60 країн, представників 33 міжнародних організацій, 400 бізнесів, 130 громадських організацій.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак разом із президентом України Володимиром Зеленським (виступить онлайн) відкриють URC 21 червня о 10:55 за Києвом.

Також очікуються звернення президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Голова Кабміну України Денис Шмигаль має виступити на пленарному засіданні в програмі першого дня Конференції – о 12:45 21 червня.

Чого очікує Україна від Лондонської конференції

Метою української сторони на URC буде мобілізація якнайбільшої міжнародної підтримки для швидкої та довгострокової допомоги у відновленні країни.

Також важливим є налагодження механізмів, за якими ця допомога надходитиме вчасно та ритмічно.

Прем'єр Денис Шмигаль окреслив три теми, які будуть в центрі уваги:

Швидке відновлення. Включає сфери енергетики, критичної і соціальної інфраструктури, відновлення житла.

Залучення приватних інвестицій. Презентують найперспективніші напрямки для інвестування та кроки щодо зниження ризиків для інвесторів. Йтиметься про страхування воєнно-політичних ризиків.

Розвиток регіонів. Україна хоче активізувати горизонтальні зв’язки між українськими громадами та міжнародними партнерами для реалізації проєктів відновлення регіонів.

Українська сторона також сподівається на ефективні рішення засідання Міжвідомчої координаційної платформи донорів ("фінансового Рамштайну"), що пройде під час конференції.

Як зазначив Денис Шмигаль, тільки на 2023 рік Світовий банк оцінив потреби України за програмою швидкого відновлення (Rapid recovery) в 14,1 млрд доларів. Але сума є більшою, бо оцінка не враховувала збитків від підриву окупантами Каховської ГЕС.

Водночас загальні потреби на відновлення становлять 411 млрд доларів без урахування втрат на окупованих територіях України.

Що анонсують міжнародні партнери

Голова британського уряду Ріші Сунак заявив, що Лондонська конференція має стати ще однією формою контрнаступу. Він закликав британських інвесторів та бізнес підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, та прискорити її відновлення за рахунок швидких інновацій та інвестицій.

Велика Британія вже готується запустити низку цифрових інструментів, щоб допомогти швидко залучити зарубіжні інвестиції:

цифрова платформа TechBridge – зв'яже український бізнес із глобальними компаніями, забезпечуючи віртуальні мережі та стимулюючи співпрацю від питань ланцюжків постачань до розширення бізнесу.

фонд InnovateUkraine Green Energy Challenge Fund на 10 мільйонів фунтів стерлінгів - стимулюватиме і прискорюватиме розробку низьковуглецевих, доступних енергетичних проектів для України. Дослідники, підприємства та громадські організації зможуть подати заявку до фонду на фінансову підтримку, щоб втілити в життя свої ідеї в галузі зеленої енергії.

Напередодні конференції стало відомо про ще один крок Британії щодо підтримки України. Це зміни у законодавстві, згідно з якими уряд бере на себе повноваження зберігати санкції проти Росії до виплати компенсацій Україні та запроваджує новий спосіб використання заморожених російських активів, які можуть бути пожертвувані на відновлення України.

Євросоюз надасть Україні 50 млрд євро фінансової допомоги на 4 наступні роки.

Планується створити окремий механізм під назвою Ukraine Facility із залучення коштів через гранти та кредити, інвестиції, а також технічну допомогу. Він сприятиме підтримці макрофінансової стабільності держави, відбудові, а також модернізації під час впровадження ключових реформ на шляху до вступу в ЄС.

США також анонсували "потужний пакет" допомоги. Держсекретар США Ентоні Блінкен має оголосити його вміст на Конференції в Лондоні 21 червня. Він зазначив, що Штати не відступлять від оголошених президентом Байденом слів допомагати Україні, скільки це буде потрібно. Новий пакет підтримки буде продовженням цих зобов'язань.

Минулі конференції URC

Цьогорічний захід продовжить цикл конференцій, присвячених трансформації України, які розпочалися в 2017 році також у столиці Сполученого Королівства. Друга конференція відбулася в 2018 році в Копенгагені, потім міжнародні партнери збиралися в Торонто в 2019 та у Вільнюсі в 2021 році.

Перші чотири роки заходи проходили під назвою Конференція з питань реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) та були присвячені модернізації на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції країни.

Проте після повномасштабного вторгнення РФ Конференція стала головною платформою для обговорення міжнародної допомоги з відбудови України. Минулого року захід пройшов у швейцарському Лугано вже як Конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference).

На ній був представлений План відбудови від українського уряду, та започатковано взаємодію з зарубіжними партнерами у питаннях економічної допомоги для подолання наслідків російської агресії.