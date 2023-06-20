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США завтра оголосять про новий пакет військової допомоги Україні

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Вівторок 20 червня 2023 17:05
США завтра оголосять про новий пакет військової допомоги Україні Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки завтра, 21 червня, оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку приводить Reuters.

У середу і четвер у Лондоні пройде конференція з відновлення України, на якій понад 1000 іноземних офіційних осіб з більш ніж 60 держав, а також керівники підприємств і глобальні інвестори обговорять, як допомогти країні відновитися.

"Президент Байден сказав, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і обидві наші країни глибоко прихильні до цього", - заявив Блінкен на пресконференції разом із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

Він додав, що США продовжать виконувати це зобов'язання, зокрема за допомогою нового потужного пакета допомоги, про який він зможе оголосити завтра.

Допомога від США

США регулярно виділяють військову допомогу для України. З моменту початку вторгнення Вашингтон витратив на ці потреби понад 37 млрд доларів.

Нещодавно Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Допомога буде надана з наявних резервів Пентагону за повноваженнями президента Джо Байдена.

Також наприкінці травня Сполучені Штати Америки оголосили черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість оцінюється у 300 млн доларів.

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