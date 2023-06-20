Президент Єврокомісії підтвердила надання Україні допомоги на 50 млрд євро

Європейський Союз виділить пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Ми пропонуємо кредит для України на наступні 4 роки у розмірі до 50 мільярдів євро", - написала вона.

Як уточнила фон дер Ляєн, це дозволить "забезпечити передбачуване фінансування на шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором".

Допомога Україні від ЄС на 50 млрд євро: подробиці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 19 червня. Не стало секретом, що темою спілкування стали подальша фінансова підтримка України та питання прийняття 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Вже 20 червня стало відомо, що Європейський Союз готовий запропонувати пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

Як повідомив Bloomberg, допомога надаватиметься у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної допомоги буде меншим, ніж 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.