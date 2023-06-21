Инвестиции для восстановления Украины. О чем будут говорить на Лондонской конференции

Что известно о Лондонской конференции

Целью URC 2023 в Лондоне является объединение международного сообщества для усиления экономической поддержки, ведь из-за российских атак масштаб разрушений и убытков в Украине продолжает расти.

Акцент будет именно на привлечении частного сектора и повышении доверия инвесторов.

Партнеры рассмотрят предоставление экстренной помощи для немедленных нужд Украины, а также обсудят долгосрочные программы. Цель конференции – продемонстрировать неизменность широкой поддержки и помочь Украине в восстановлении страны по принципу "build back better" (с англ. "отстроить лучше, чем было" – ред.).

Украинская сторона представит наиболее перспективные направления для привлечения инвестиций, шаги по снижению рисков для инвесторов, а также предоставит обновленную информацию о прогрессе выполнения национального Плана восстановления и развития.

Кто участвует в URC 2023

Двухдневная конференция должна собрать около 1000 чиновников из 60 стран, представителей 33 международных организаций, 400 бизнесов, 130 общественных организаций.

Премьер-министр Британии Риши Сунак вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским (выступит онлайн) откроют URC 21 июня в 10:55 по Киеву.

Также ожидается обращение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Глава Кабмина Украины Денис Шмигаль должен выступить на пленарном заседании в программе первого дня Конференции – в 12:45 21 июня.

Чего ждет Украина от Лондонской конференции

Целью украинской стороны на URC будет мобилизация максимальной международной поддержки для быстрой и долгосрочной помощи в восстановлении страны.

Также важно наладить работу механизмов, по которым эта помощь будет поступать вовремя и ритмично.

Премьер Денис Шмигаль обозначил три темы, которые будут в центре внимания:

Быстрое восстановление . Включает в себя сферы энергетики, критической и социальной инфраструктуры, восстановление жилья.

. Включает в себя сферы энергетики, критической и социальной инфраструктуры, восстановление жилья. Привлечение частных инвестиций . Презентуют наиболее перспективные направления для инвестирования и шаги по снижению рисков для инвесторов. Речь пойдет о страховании военно-политических рисков.

. Презентуют наиболее перспективные направления для инвестирования и шаги по снижению рисков для инвесторов. Речь пойдет о страховании военно-политических рисков. Развитие регионов. Украина хочет активизировать горизонтальные связи между украинскими громадами и международными партнерами по реализации проектов восстановления регионов.

Украинская сторона также надеется на эффективные решения заседания Межведомственной координационной платформы доноров ("финансового Рамштайна"), которое пройдет на конференции.

Как отметил Денис Шмигаль, только на 2023 год Всемирный банк оценил потребности Украины по программе быстрого обновления (Rapid recovery) в 14,1 млрд долларов. Но сумма больше, поскольку оценка не учитывала убытков от подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

В то же время общие потребности на восстановление составляют 411 млрд долларов без учета потерь на оккупированных территориях Украины.

Что анонсируют международные партнеры

Глава британского правительства Риши Сунак заявил, что Лондонская конференция должна стать еще одной формой контрнаступления. Он призвал британских инвесторов и бизнес поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и ускорить ее восстановление за счет быстрых инноваций и инвестиций.

Великобритания уже готовится запустить ряд цифровых инструментов, чтобы помочь быстро привлечь зарубежные инвестиции:

цифровая платформа TechBridge – свяжет украинский бизнес с глобальными компаниями, обеспечивая виртуальные сети и стимулируя сотрудничество от цепочек поставок до расширения бизнеса.

– свяжет украинский бизнес с глобальными компаниями, обеспечивая виртуальные сети и стимулируя сотрудничество от цепочек поставок до расширения бизнеса. фонд InnovateUkraine Green Energy Challenge Fund на 10 миллионов фунтов стерлингов – будет стимулировать и ускорять разработку низкоуглеродистых, доступных энергетических проектов для Украины. Исследователи, предприятия и общественные организации смогут подать заявку в фонд на финансовую поддержку, чтобы воплотить в жизнь свои идеи в области зеленой энергии.

Накануне конференции стало известно о еще одном шаге Британии по поддержке Украины. Это изменения в законодательстве, согласно которым правительство берет на себя полномочия сохранять санкции против России до выплаты компенсаций Украине и вводит новый способ использования замороженных российских активов, которые могут быть пожертвованы на восстановление Украины.

Евросоюз выделит Украине 50 млрд евро финансовой помощи на 4 следующих года.

Планируется создать отдельный механизм под названием Ukraine Facility по привлечению средств через гранты и кредиты, инвестиции, а также техническую помощь. Он будет способствовать поддержанию макрофинансовой стабильности государства, восстановлению, а также модернизации при внедрении ключевых реформ на пути вступления в ЕС.

США также анонсировали "мощный пакет" помощи. Госсекретарь США Энтони Блинкен должен объявить его содержание на конференции в Лондоне 21 июня. Он отметил, что Штаты не отступят от объявленных президентом Байденом слов помогать Украине сколько это будет нужно. Новый пакет поддержки будет продолжением этих обязательств.

Прошлые конференции URC

Мероприятие продолжит цикл конференций, посвященных трансформации Украины, которые начались в 2017 году также в столице Соединенного Королевства. Вторая конференция состоялась в 2018 году в Копенгагене, затем международные партнеры собирались в Торонто в 2019 году и в Вильнюсе в 2021 году.

Первые четыре года мероприятия проходили под названием Конференция по реформам в Украине (Ukraine Reform Conference) и были посвящены модернизации на пути европейской и евроатлантической интеграции страны.

Однако после полномасштабного вторжения РФ Конференция стала главной платформой для обсуждения международной помощи по восстановлению Украины. В прошлом году мероприятие прошло в швейцарском Лугано уже как Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference).

На ней был представлен План восстановления от украинского правительства и начато взаимодействие с зарубежными партнерами в вопросах экономической помощи для преодоления последствий российской агрессии.