Інвестиції, торгівля і не тільки. Кулеба пояснив користь від безвізу з Маврикієм

"Україна відкрита для інвестицій і для маврикійців, а також для розвитку торгівлі з Маврікієм і - через Маврикій - з іншими африканськими країнами. Тож сьогодні ми запрошуємо всі зацікавлені маврикійські підприємства, бізнесменів та інвестиційні компанії скористатися перевагами безвізового режиму та відвідати Україну", - заявив Кулеба.

Водночас він зазначив, що з часом Маврикій також прийматиме більше українських туристів, тому що вони зможуть скористатися перевагами безвізового режиму.

"Це взаємовигідна угода, і це саме те, що ми шукаємо: взаємовигідні рішення", - підкреслив він.

Кулеба пояснив, що збільшуючи торгівлю між Україною та Африкою із залученням Маврикію, враховуючи маврикійську стратегічну роль в регіоні, вони з прем'єр-міністром Правіндом Кумаром домовилися всіляко сприяти контактам між бізнесами обох країн.

"Щоб встановити чіткі рамки, ми домовилися укласти дві угоди про взаємний захист інвестицій та про уникнення подвійного оподаткування. Таким чином, як уряди, ми створимо основу для контактів між бізнесом і людьми між нашими країнами", - підсумував глава МЗС.