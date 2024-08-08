Інвестиції, торгівля і не тільки. Кулеба пояснив користь від безвізу з Маврикієм

Безвізовий режим між Україною та Маврикієм насамперед дозволить маврикійським бізнесменам скористатися його перевагами. Водночас українські туристи без перешкод зможуть відвідати нову країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра Дмитра Кулеби на пресконференції з міністром закордонних справ, регіональної інтеграції та міжнародної торгівлі Маврикію Манішем Гобіном.
"Україна відкрита для інвестицій і для маврикійців, а також для розвитку торгівлі з Маврікієм і - через Маврикій - з іншими африканськими країнами. Тож сьогодні ми запрошуємо всі зацікавлені маврикійські підприємства, бізнесменів та інвестиційні компанії скористатися перевагами безвізового режиму та відвідати Україну", - заявив Кулеба.
Водночас він зазначив, що з часом Маврикій також прийматиме більше українських туристів, тому що вони зможуть скористатися перевагами безвізового режиму.
"Це взаємовигідна угода, і це саме те, що ми шукаємо: взаємовигідні рішення", - підкреслив він.
Кулеба пояснив, що збільшуючи торгівлю між Україною та Африкою із залученням Маврикію, враховуючи маврикійську стратегічну роль в регіоні, вони з прем'єр-міністром Правіндом Кумаром домовилися всіляко сприяти контактам між бізнесами обох країн.
"Щоб встановити чіткі рамки, ми домовилися укласти дві угоди про взаємний захист інвестицій та про уникнення подвійного оподаткування. Таким чином, як уряди, ми створимо основу для контактів між бізнесом і людьми між нашими країнами", - підсумував глава МЗС.
Нагадаємо, раніше цього місяця міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав вже четверте турне до Африки. Зокрема він вперше відвідає три африканські країни, як глава МЗС України.
Зауважимо, що частиною турне був візит до Замбії. Під час візиту міністри закордонних справ України та Замбії зокрема підписали меморандум про політичні консультації.
РБК-Україна також писало, що сьогодні вдень Кулеба та його маврикійський колега Маніш Гобін підписали угоду про безвізовий режим між Україною та Республікою Маврикій.
Також ми повідомляли, що воєнна хунта Малі вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною. Це сталося після того, як уряд Малі почав звинувачувати Київ в підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК "Вагнера". Пізніше такий крок ухвалила й Республіка Нігер.
Своєю чергою Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Нігеру про розрив дипвідносин.
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