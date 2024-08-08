Україна і Маврикій підписали угоду про безвіз
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова МЗС Маврикію Маніш Гобін підписали угоду про безвізовий режим між Україною та Республікою Маврикій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.
Ця угода відкриває нові можливості для маврикійських інвесторів і бізнесменів, спрощуючи їхні поїздки в Україну для пошуку нових ділових можливостей. Після завершення війни угода також сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії.
Документ набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох країнах.
Міністри також домовилися про розширення співпраці між Сумським державним університетом і маврикійською Вайтфілд бізнес-школою.
Маврикій - це острівна країна в Індійському океані, розташована приблизно за 2,000 км на південний схід від узбережжя Африки. Острів відомий своєю природною красою, багатим культурним спадком та економічною стабільністю.
Маврикій займає площу близько 2,040 квадратних кілометрів. Клімат тропічний, з помірно високими температурами протягом року, що робить його популярним туристичним напрямком. Острів має мальовничі пляжі, лагуни та коралові рифи.
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