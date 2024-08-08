Україна і Маврикій підписали угоду про безвіз

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова МЗС Маврикію Маніш Гобін підписали угоду про безвізовий режим між Україною та Республікою Маврикій.

Ця угода відкриває нові можливості для маврикійських інвесторів і бізнесменів, спрощуючи їхні поїздки в Україну для пошуку нових ділових можливостей. Після завершення війни угода також сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії. Документ набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох країнах. Міністри також домовилися про розширення співпраці між Сумським державним університетом і маврикійською Вайтфілд бізнес-школою.