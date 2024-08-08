Инвестиции, торговля и не только. Кулеба объяснил пользу от безвиза с Маврикием

"Украина открыта для инвестиций и для маврикийцев, а также для развития торговли с Маврикием и - через Маврикий - с другими африканскими странами. Поэтому сегодня мы приглашаем все заинтересованные маврикийские предприятия, бизнесменов и инвестиционные компании воспользоваться преимуществами безвизового режима и посетить Украину", - заявил Кулеба.

В то же время он отметил, что со временем Маврикий также будет принимать больше украинских туристов, потому что они смогут воспользоваться преимуществами безвизового режима.

"Это взаимовыгодное соглашение, и это именно то, что мы ищем: взаимовыгодные решения", - подчеркнул он.

Кулеба пояснил, что увеличивая торговлю между Украиной и Африкой с привлечением Маврикия, учитывая маврикийскую стратегическую роль в регионе, они с премьер-министром Правиндом Кумаром договорились всячески способствовать контактам между бизнесами обеих стран.

"Чтобы установить четкие рамки, мы договорились заключить два соглашения о взаимной защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения. Таким образом, как правительства, мы создадим основу для контактов между бизнесом и людьми между нашими странами", - подытожил глава МИД.