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Україна та Замбія підписали меморандум про політичні консультації

Вівторок 06 серпня 2024 20:16
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Україна та Замбія підписали меморандум про політичні консультації Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Замбії Муламбо Хаїмбе (x.com/DmytroKuleba)
Автор: Тетяна Степанова

Міністри закордонних справ України та Замбії підписали меморандум про політичні консультації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Як повідомив Кулеба, сьогодні в Лусаці він провів детальні переговори зі своїм замбійським колегою Муламбо Хаїмбе.

Сторони обговорили шляхи розвитку двосторонніх відносин між Україною та Замбією, а також співпрацю в міжнародних організаціях.

"Ми також підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерствами закордонних справ щодо політичних консультацій, який структурує наш довгостроковий діалог", - додав глава МЗС України.

Турне Кулеби до Африки

Нагадаємо, 4 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушив до Африки. Це вже четверте африканське турне українського міністра. Воно триватиме по 8 серпня.

Глава МЗС України вже відвідав Малаві, де країни підписали меморандум про політичні консультації. Сьогодні Кулеба прибув до Замбії. На черзі - Маврикій.

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МЗС України Дмитро Кулеба Замбия
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