Інвестиції, скасування мит і бізнес: США та Індія досягли рамкової торговельної угоди

У публікації сказано, що рамкова угода підтверджує прихильність країн до ширшої двосторонньої торговельної угоди між США та Індією, що передбачає доповнені зобов'язання щодо доступу на ринки і підтримки більш стійких ланцюжків поставок.

"Тимчасова угода між США та Індією стане історичною віхою в партнерстві наших країн, демонструючи загальну прихильність до взаємної та збалансованої торгівлі, що ґрунтується на взаємних інтересах і конкретних результатах", - сказано в анонсі.

У Білому домі додали, ключові умови угоди передбачають такі кроки:

Індія скасує або знизить мита на всі промислові товари, широкий спектр продуктів харчування та сільськогосподарської продукції США;

США застосовуватимуть взаємну тарифну ставку в розмірі 18% на товари індійського походження, включно з текстилем та одягом, шкірою та взуттям, пластмасами та гумою, органічними хімікатами, предметами домашнього декору, виробами ручної роботи та деякими видами машин і обладнання;

у разі успішного укладення тимчасової угоди США скасують взаємний тариф на широкий спектр товарів, включно з генетичними лікарськими препаратами, дорогоцінним камінням і алмазами, а також деталями літаків.

США скасують мита на деякі літаки, а також авіаційні та автомобільні комплектуючі;

США та Індія зобов'язуються на постійній основі надавати один одному доступ на ринки в секторах, що становлять для них взаємний інтерес;

країни встановлять правила походження, які забезпечать отримання вигод від угоди;

США та Індія обговорять нетарифні бар'єри, які впливають на двосторонню торгівлю. Зокрема, Нью-Делі усуне бар'єри для торгівлі медикаментами США, скасує обмежувальні процедури ліцензування імпорту і не тільки.

обидві країни мають намір обговорити свої стандарти та процедури оцінки для відповідності взаємно узгоджених галузей;

у разі будь-яких змін до узгоджених тарифів, США та Індія погоджуються, що інша країна може змінити свої зобов'язання.

країни працюватимуть над розширенням доступу на ринок за допомогою переговорів щодо БТА;

США та Індія домовилися зміцнити узгодженість у питаннях економічної безпеки для підвищення стійкості ланцюжків поставок і впровадження інновацій;

протягом наступних 5 років Індія закупить на 500 млрд доларів енергетичну продукцію, літаки та авіаційні комплектуючі, дорогоцінні метали, технологічну продукцію і коксівне вугілля зі США. Країни значно збільшать торгівлю технологічною продукцією, включаючи графічні процеси (GPU);

обидві держави зобов'язуються усунути дискримінаційні або обтяжливі практики та інші бар'єри для цифрової торгівлі.

"Сполучені Штати та Індія негайно реалізують дану рамкову програму і працюватимуть над завершенням Тимчасової угоди з метою укладення взаємовигідної двосторонньої угоди, яка відповідатиме дорожній карті, погодженої в технічному завданні", - резюмували в Білому домі.