Інвестиції, скасування мит і бізнес: США та Індія досягли рамкової торговельної угоди

У п'ятницю, 6 лютого, США та Індія досягли рамкової угоди про взаємну і взаємовигідну торгівлю. До неї входять інвестиції, скасування мит і доступ до ринків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
У публікації сказано, що рамкова угода підтверджує прихильність країн до ширшої двосторонньої торговельної угоди між США та Індією, що передбачає доповнені зобов'язання щодо доступу на ринки і підтримки більш стійких ланцюжків поставок.
"Тимчасова угода між США та Індією стане історичною віхою в партнерстві наших країн, демонструючи загальну прихильність до взаємної та збалансованої торгівлі, що ґрунтується на взаємних інтересах і конкретних результатах", - сказано в анонсі.
У Білому домі додали, ключові умови угоди передбачають такі кроки:
"Сполучені Штати та Індія негайно реалізують дану рамкову програму і працюватимуть над завершенням Тимчасової угоди з метою укладення взаємовигідної двосторонньої угоди, яка відповідатиме дорожній карті, погодженої в технічному завданні", - резюмували в Білому домі.
Нагадаємо, 2 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з прем'єр-міністр Індії Нарендрою Моді про припинення купівлі Індією нафти у РФ. За словами Трампа, це допоможе зупинити війну в Україні.
Ба більше, цієї ночі стало відомо, що Трамп скасував 25% мита на всі індійські товари, які він запроваджував через купівлю російської нафти.