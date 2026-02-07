Инвестиции, отмена пошлин и бизнес: США и Индия достигли рамочной торговой сделки

В пятницу, 6 февраля, США и Индия достигли рамочной сделки о взаимной и взаимовыгодной торговле. В ней включены инвестиции, отмена пошлин и доступ к рынкам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
В публикации сказано, что рамочное соглашение подтверждает приверженность стран к более широкому двустороннему торговому соглашению между США и Индией, котораок предусматривает дополненные обязательства по доступу на рынки и поддержке более устойчивых цепочек поставок.
"Временное соглашение между США и Индией станет исторической вехой в партнерстве наших стран, демонстрируя общую приверженность взаимной и сбалансированной торговле, основанной на взаимных интересах и конкретных результатах", - сказано в анонсе.
В Белом доме добавили, ключевые условия сделки предусматривают следующие шаги:
"Соединенные Штаты и Индия незамедлительно реализуют данную рамочную программу и будут работать над завершением Временного соглашения с целью заключения взаимовыгодного двустороннего соглашения, соответствующего дорожной карте, согласованной в техническом задании", - резюмировали в Белом доме.
Напомним, 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с премьер-министр Индии Нарендрой Моди о прекращении покупок Индией нефти у РФ. По словам Трампа, это поможет остановить войну в Украине.
Более того, этой ночью стало известно, что Трамп отменил 25% пошлины на все индийские товары, которые он вводил из-за покупки российской нефти.