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ЕБРР выразил поддержку политике НБУ

Новости » Экономика    19.09.2019 - 14:36
ЕБРР выразил поддержку политике НБУ
Фото: Яков Смолий и Алан Пию (пресс-служба НБУ)

Вице-президент ЕБРР Алан Пию приехал в Киев

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает политику Национального банка Украины (НБУ) и готов к постоянному диалогу и всестороннему сотрудничеству. Об этом шла речь во время встречи вице-президента ЕБРР Алана Пию с главой НБУ Яковом Смолием, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

По данным пресс-службы, во встрече также приняли участие первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, заместители главы Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

Участники обсудили состояние банковской системы в Украине, реформу корпоративного управления в государственных банках и прогресс в формировании независимых наблюдательных советов, отметили в НБУ.

"Также уделили внимание реформам, которые нужны для устойчивого роста экономики страны. Алан Пию акцентировал, в частности, на необходимости обеспечить верховенство права в Украине", - говорится в сообщении.

ЕБРР выразил поддержку политике НБУ

Напомним, новое правительство Украины ставит перед собой тактическую цель снизить ставки по кредитам. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, выступая с трибуны Верховной рады перед своим назначением 29 августа, правительство не ставит под сомнение независимость Национального банка. "Их независимость является основой макростабильности, которую нельзя разрушать", - сказал он. При этом Гончарук хочет диалога правительства с НБУ, "чтобы они были не слишком консервативными, чтобы они отпускали иногда, иногда давали возможность немного больше снизить кредитную ставку".

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,0% до 16,5% годовых с 6 августа.

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