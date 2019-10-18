Інвестиції ЄБРР в Україну з початку року перевищили 1 млрд євро

Україна може отримати найбільше коштів серед країн, в які ЄБРР інвестував цього року

Інвестиції Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україну з початку 2019 році перевищили 1 млрд євро. Про це йшлося під час зустрічі президента ЄБРР Суми Чакрабарті і міністра фінансів України Оксани Маркарової та у Вашингтоні, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як за зазначається в повідомленні, сторони очікують, що за результатами року Україна посяде перше місце за обсягами річних інвестицій банку у 2019 році і такий обсяг буде рекордним за останні роки співробітництва.

"Ми сподіваємося в подальшому утримувати темпи інвестування на рівні 2019 року" - підкреслив Чакрабарті.

Як зазначила Маркарова, незважаючи на прогнози уповільнення розвитку світової економіки, Україна має намір опинитися серед країн, які зможуть продемонструвати економічне зростання. "І постійна допомога та підтримка іноземних партнерів, таких як ЄБРР, МВФ та Світовий банк, роблять цю мету реалістичною", - сказала вона.

ЄБРР працює в Україні з 1992 року. За цей час банк вклав в українську економіку близько 14,6 млрд євро, профінансувавши 450 проектів, 75% цих інвестицій припадає на приватний сектор.

На сьогоднішній день обсяг портфелю ЄБРР в Україні (загальна сума відкритих проектів) складає 3,86 млрд євро, а операційні активи (фактично вибрані кошти за відкритими проектами) становлять 2,08 млрд євро.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Рада директорів ЄБРР затвердила нову стратегію для України, в якій визначаються пріоритети банку в країні на наступні п'ять років. Вона узгоджується зі стратегією МВФ для України та покликана сприяти приватизації в державному секторі, верховенству права, зміцненню енергетичної безпеки, посиленню фінансової системи та посиленню інтеграції.