В ЕБРР прокомментировали новую программу Украины с МВФ

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти (kmu.gov.ua)

Новая программа будет способствовать макроэкономической стабильности Украины

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти приветствовал утверждение исполнительным советом МВФ новой программы stand-by для Украины на сумму 3,9 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.

Как отметил Чакрабарти, новая программа - важный шаг к обеспечению макроэкономической стабильности страны. Она будет способствовать "укреплению доверия в ходе проведения реформ, привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест в 2019 году и в дальнейшем".

ЕБРР подтвердил свою готовность к дальнейшему привлечения крайне необходимых инвестиций в Украину, а также "к содействию проведению реформ в ключевых сферах, где банк имеет солидный портфель потенциальных проектов и желание делать еще больше в стране", отметили в пресс-службе.

Напомним, в эти дни президент ЕБРР Сумма Чакрабарти находится в Украине с визитом, в течение которого он проводит встречи с президентом страны Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром финансов Оксаной Маркаровой, и председателем Национального банка Яковом Смолием. Он также встретится с клиентами ЕБРР из частного сектора за пределами Киева.

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

В октябре 2018 года Совет директоров ЕБРР утвердил новую стратегию для Украины, в которой определяются приоритеты банка в стране на следующие пять лет. Она согласуется со стратегией МВФ для Украины и призвана способствовать приватизации в государственном секторе, верховенству права, укреплению энергетической безопасности, усилению финансовой системы и усилению интеграции.

Начиная с 2014 года ЕБРР инвестировал свыше 4 миллиардов евро, которые были направлены на поддержку стабилизации и реструктуризации банковского сектора в Украине, а также способствовал обеспечению энергетической безопасности и реформ, необходимых для устойчивого развития частного сектора.