Інвалідність скасували майже 800 чиновникам: МОЗ провело масштабну перевірку

Міністерство охорони здоровʼя України (МОЗ) у співпраці з правоохоронцями продовжує масштабну перевірку справ про встановлення інвалідності посадовим особам.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МОЗ .

Повідомляється, що у понад третині випадків виявлено необґрунтовані рішення. Найбільше порушень - серед працівників митниці, податкової та прокуратури.

Скільки рішень скасовано

Станом на 25 липня 2025 року Центром оцінювання функціонального стану людини було опрацьовано 1989 справ, з яких 795 рішень про інвалідність скасовано як необґрунтовані.

Крім того, у 400 випадках прийнято нові рішення, зокрема:

307 - змінено групу інвалідності;

93 - змінено термін встановлення;

83 особи викликані на дообстеження.

Для порівняння: на початку липня кількість скасованих рішень становила 445 - тобто лише за останні тижні їхня кількість майже вдвічі зросла.

Де найбільше порушень

Перевірка охоплює понад 70 державних органів, загалом розслідується 2630 справ. Найбільше питань викликають:

Державна митна служба України:

810 справ, 572 уже розглянуто;

236 рішень скасовано;

114 - переглянуто.

Державна податкова служба України:

518 справ, 413 уже розглянуто;

154 рішення скасовано;

89 - змінено.

Органи прокуратури:

448 справ, 316 уже розглянуто;

152 рішення скасовано;

71 - змінено, ще 46 осіб викликано на додаткове обстеження.

Перевірки проводять у межах рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року щодо протидії зловживанням під час встановлення інвалідності посадовцям. Рішення введене в дію Указом Президента №732/2024. Для цього створено міжвідомчу робочу групу, що працює з листопада минулого року.

МОЗ тісно співпрацює з СБУ, ДБР, Офісом Генпрокурора та регіональними департаментами охорони здоров’я. Таким чином намагаються викорінити корупцію у системі, яка десятиліттями дозволяла посадовцям отримувати статус інваліда на підставі фіктивних довідок, і повернути довіру до нової моделі оцінювання.

Як працює нова система

З 1 січня 2025 року замість МСЕК в Україні діє нова система оцінювання повсякденного функціонування людини (ОПФО). Вона базується на прозорих процедурах та об’єктивній оцінці стану здоров’я:

рішення ухвалюють експертні команди у лікарнях, а не закриті комісії;

усі процеси - цифровізовані;

оцінювання - за єдиними критеріями.

Станом на липень 2025 року до системи заведено понад 325 тисяч справ, із яких:

277 143 - нові електронні направлення;

48 197 - оцифровані справи МСЕК;

254 606 справ уже розглянуто;

працюють 1388 експертних команд, до яких входять понад 7000 медиків.

У МОЗ зазначають, що за останній рік правоохоронці фіксували численні випадки, коли держслужбовці оформлювали інвалідність для уникнення мобілізації чи дострокового звільнення. Нову систему створено, щоб унеможливити подібні схеми.