Інвалідність скасували майже 800 чиновникам: МОЗ провело масштабну перевірку
Міністерство охорони здоровʼя України (МОЗ) у співпраці з правоохоронцями продовжує масштабну перевірку справ про встановлення інвалідності посадовим особам.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МОЗ.
Повідомляється, що у понад третині випадків виявлено необґрунтовані рішення. Найбільше порушень - серед працівників митниці, податкової та прокуратури.
Скільки рішень скасовано
Станом на 25 липня 2025 року Центром оцінювання функціонального стану людини було опрацьовано 1989 справ, з яких 795 рішень про інвалідність скасовано як необґрунтовані.
Крім того, у 400 випадках прийнято нові рішення, зокрема:
- 307 - змінено групу інвалідності;
- 93 - змінено термін встановлення;
- 83 особи викликані на дообстеження.
Для порівняння: на початку липня кількість скасованих рішень становила 445 - тобто лише за останні тижні їхня кількість майже вдвічі зросла.
Де найбільше порушень
Перевірка охоплює понад 70 державних органів, загалом розслідується 2630 справ. Найбільше питань викликають:
Державна митна служба України:
- 810 справ, 572 уже розглянуто;
- 236 рішень скасовано;
- 114 - переглянуто.
Державна податкова служба України:
- 518 справ, 413 уже розглянуто;
- 154 рішення скасовано;
- 89 - змінено.
Органи прокуратури:
- 448 справ, 316 уже розглянуто;
- 152 рішення скасовано;
- 71 - змінено, ще 46 осіб викликано на додаткове обстеження.
Перевірки проводять у межах рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року щодо протидії зловживанням під час встановлення інвалідності посадовцям. Рішення введене в дію Указом Президента №732/2024. Для цього створено міжвідомчу робочу групу, що працює з листопада минулого року.
МОЗ тісно співпрацює з СБУ, ДБР, Офісом Генпрокурора та регіональними департаментами охорони здоров’я. Таким чином намагаються викорінити корупцію у системі, яка десятиліттями дозволяла посадовцям отримувати статус інваліда на підставі фіктивних довідок, і повернути довіру до нової моделі оцінювання.
Як працює нова система
З 1 січня 2025 року замість МСЕК в Україні діє нова система оцінювання повсякденного функціонування людини (ОПФО). Вона базується на прозорих процедурах та об’єктивній оцінці стану здоров’я:
- рішення ухвалюють експертні команди у лікарнях, а не закриті комісії;
- усі процеси - цифровізовані;
- оцінювання - за єдиними критеріями.
Станом на липень 2025 року до системи заведено понад 325 тисяч справ, із яких:
- 277 143 - нові електронні направлення;
- 48 197 - оцифровані справи МСЕК;
- 254 606 справ уже розглянуто;
- працюють 1388 експертних команд, до яких входять понад 7000 медиків.
У МОЗ зазначають, що за останній рік правоохоронці фіксували численні випадки, коли держслужбовці оформлювали інвалідність для уникнення мобілізації чи дострокового звільнення. Нову систему створено, щоб унеможливити подібні схеми.
Як пройти оцінювання повсякденного функціонування
Раніше РБК-Україна розповідало, що з 1 квітня 2025 року в Україні окремі категорії громадян мають обов’язково пройти оцінювання повсякденного функціонування, яке замінило стару систему МСЕК. Це стосується переважно чоловіків 25-60 років із 2 або 3 групою інвалідності, які не пройшли повторний огляд у 2022-2024 роках.
Оцінювання проводять експертні команди лікарів за новою прозорою процедурою, яка враховує реальні потреби людини, а не лише діагнози. Є винятки - наприклад, військові, люди з безстроковим статусом інвалідності чи ті, хто мешкає на окупованих територіях.
Щоб пройти оцінювання, потрібно звернутися до свого лікаря й отримати електронне направлення.
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