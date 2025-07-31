Инвалидность отменили почти 800 чиновникам: Минздрав провел масштабную проверку
Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) в сотрудничестве с правоохранителями продолжает масштабную проверку дел об установлении инвалидности должностным лицам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
Сообщается, что в более трети случаев выявлены необоснованные решения. Больше всего нарушений - среди работников таможни, налоговой и прокуратуры.
Сколько решений отменено
По состоянию на 25 июля 2025 года Центром оценки функционального состояния человека было обработано 1989 дел, из которых 795 решений об инвалидности отменены как необоснованные.
Кроме того, в 400 случаях приняты новые решения, в частности:
- 307 - изменена группа инвалидности;
- 93 - изменен срок установления;
- 83 человека вызваны на дообследование.
Для сравнения: в начале июля количество отмененных решений составляло 445 - то есть только за последние недели их количество почти вдвое выросло.
Где больше всего нарушений
Проверка охватывает более 70 государственных органов, в целом расследуется 2630 дел. Больше всего вопросов вызывают:
Государственная таможенная служба Украины:
- 810 дел, 572 уже рассмотрены;
- 236 решений отменено;
- 114 - пересмотрены.
Государственная налоговая служба Украины:
- 518 дел, 413 уже рассмотрены;
- 154 решения отменены;
- 89 - изменены.
Органы прокуратуры:
- 448 дел, 316 уже рассмотрены;
- 152 решения отменены;
- 71 - изменено, еще 46 человек вызваны на дополнительное обследование.
Проверки проводятся в рамках решения СНБО от 22 октября 2024 года по противодействию злоупотреблениям при установлении инвалидности должностным лицам. Решение введено в действие Указом Президента №732/2024. Для этого создана межведомственная рабочая группа, которая работает с ноября прошлого года.
Минздрав тесно сотрудничает с СБУ, ГБР, Офисом Генпрокурора и региональными департаментами здравоохранения. Таким образом пытаются искоренить коррупцию в системе, которая десятилетиями позволяла чиновникам получать статус инвалида на основании фиктивных справок, и вернуть доверие к новой модели оценивания.
Как работает новая система
С 1 января 2025 года вместо МСЭК в Украине действует новая система оценки повседневного функционирования человека (ОПФО). Она базируется на прозрачных процедурах и объективной оценке состояния здоровья:
- решение принимают экспертные команды в больницах, а не закрытые комиссии;
- все процессы - цифровизированы;
- оценивание - по единым критериям.
По состоянию на июль 2025 года в систему заведено более 325 тысяч дел, из которых:
- 277 143 - новые электронные направления;
- 48 197 - оцифрованные дела МСЭК;
- 254 606 дел уже рассмотрены;
- работают 1388 экспертных команд, в которые входят более 7000 медиков.
В Минздраве отмечают, что за последний год правоохранители фиксировали многочисленные случаи, когда госслужащие оформляли инвалидность во избежание мобилизации или досрочного увольнения. Новая система создана, чтобы исключить подобные схемы.
Как пройти оценивание повседневного функционирования
Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 1 апреля 2025 года в Украине отдельные категории граждан должны обязательно пройти оценивание повседневного функционирования, которое заменило старую систему МСЭК. Это касается в основном мужчин 25-60 лет со 2 или 3 группой инвалидности, которые не прошли повторный осмотр в 2022-2024 годах.
Оценивание проводят экспертные команды врачей по новой прозрачной процедуре, которая учитывает реальные потребности человека, а не только диагнозы. Есть исключения - например, военные, люди с бессрочным статусом инвалидности или те, кто живет на оккупированных территориях.
Чтобы пройти оценивание, нужно обратиться к своему врачу и получить электронное направление.
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