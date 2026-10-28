Інцидент зі Starlink в Україні ще більше ізолював Європу від США, - Bloomberg

Перебої в роботі Starlink для України знову оголили залежність Європи від технологій США. Ситуація посилила дискусії про необхідність розвивати власні супутникові системи, щоб європейські країни могли самі забезпечувати критично важливі комунікації та оборонні потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Чому Європа залежить від американських технологій

Проблеми з доступом України до військової версії супутникового зв’язку Starlink - Starshield - показали, наскільки важливими для оборони України та безпеки Європи є американські космічні технології.

Як відомо, перебої вплинули на роботу українських дрронів, зокрема тих, що виконують ударні завдання та перехоплюють повітряні цілі. Водночас Європа не має готової альтернативи, яку українські військові могли б швидко використовувати замість Starlink на фронті.

Залежність не обмежується супутниковим інтернетом. Європейські країни також покладаються на американські системи космічного спостереження, які допомагають виявляти запуски ракет і попереджати про загрози. Європейського аналога американської системи інфрачервоного виявлення ракет наразі немає.

Це створює стратегічні ризики: доступ до критично важливих технологій значною мірою залежить від рішень Вашингтона та приватних компаній зі США.

На тлі розбіжностей між американською адміністрацією та європейськими союзниками питання технологічної самостійності стає дедалі актуальнішим.

Яку альтернативу Starlink розробляє Європа

Європейський Союз працює над власною супутниковою системою IRIS², яка має забезпечувати захищений зв’язок для державних установ, військових і критичної інфраструктури. Проєкт також покликаний зменшити залежність Європи від іноземних постачальників супутникових послуг.

У січні 2026 року ЄС почав запускати обмежені захищені супутникові послуги для державних і військових потреб у межах ініціатив IRIS² та GOVSATCOM. Водночас повноцінне розгортання IRIS² потребуватиме ще кількох років: початок надання окремих послуг запланований на 2029 рік.

Інший варіант - мережа OneWeb, якою керує європейський супутниковий оператор Eutelsat. Однак її можливості поки поступаються Starlink, а характеристики обладнання, пропускна здатність і вартість терміналів обмежують використання мережі безпосередньо на фронті.

Крім того, обладнання Starlink не можна просто підключити до OneWeb - для переходу потрібні інші термінали.

Європейські країни також розвивають національні військові космічні програми. Зокрема, Німеччина працює над власним угрупованням військових супутників.

Чому Європа не може швидко позбутися залежності від США

Попри розвиток власних проєктів, Європа поки не здатна повністю замінити американські супутникові технології. Starlink має значно масштабнішу мережу та розвиненішу інфраструктуру, а перехід на альтернативні системи потребує часу, коштів і переоснащення обладнання.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс визнав, що Європа значною мірою залежить від американських космічних можливостей. За його словами, відповіддю має стати розвиток власних технологій і тісніша співпраця європейських країн.

Таким чином, ситуація зі Starlink стала ще одним аргументом на користь технологічної самостійності Європи. Однак у найближчі роки європейські країни, ймовірно, продовжать залежати від американських систем зв’язку та попередження про ракетні загрози, паралельно розбудовуючи власні альтернативи.