Инцидент из Starlink в Украине еще больше изолировал Европу от США, - Bloomberg

Перебои в работе Starlink для Украины снова обнажили зависимость Европы от технологий США. Ситуация усугубила дискуссии о необходимости развивать собственные спутниковые системы, чтобы европейские страны могли сами обеспечивать критически важные коммуникации и оборонные нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Почему Европа зависит от американских технологий

Проблемы с доступом Украины к военной версии спутниковой связи Starlink – Starshield – показали, насколько важны для обороны Украины и безопасности Европы американские космические технологии.

Как известно, перебои повлияли на работу украинских дронов, в том числе выполняющих ударные задачи и перехватывающих воздушные цели. В то же время у Европы нет готовой альтернативы, которую украинские военные могли бы быстро использовать вместо Starlink на фронте.

Зависимость не ограничивается спутниковым интернетом. Европейские страны также полагаются на американские системы космического наблюдения, помогающие выявлять запуски ракет и предупреждать об угрозах. Европейского аналога американской системы инфракрасного обнаружения ракет пока нет.

Это создает стратегические риски: доступ к критически важным технологиям во многом зависит от решений Вашингтона и частных компаний из США.

На фоне разногласий между американской администрацией и европейскими союзниками вопрос технологической самостоятельности становится все более актуальным.

Какую альтернативу Starlink разрабатывает Европа

Европейский Союз работает над собственной спутниковой системой IRIS², которая должна обеспечивать защищенную связь для государственных учреждений, военных и критической инфраструктуры. Проект также призван снизить зависимость Европы от иностранных поставщиков спутниковых услуг.

В январе 2026 года ЕС начал запускать ограниченные защищенные спутниковые услуги для государственных и военных нужд в рамках инициатив IRIS² и GOVSATCOM. В то же время полноценное развертывание IRIS² потребует еще несколько лет: начало предоставления отдельных услуг запланировано на 2029 год.

Другой вариант – сеть OneWeb, которой управляет европейский спутниковый оператор Eutelsat. Однако ее возможности пока уступают Starlink, а характеристики оборудования, пропускная способность и стоимость терминалов ограничивают использование сети непосредственно на фронте.

Кроме того, оборудование Starlink нельзя просто подключить к OneWeb – для перехода нужны другие терминалы.

Европейские страны также развивают национальные военные космические программы. В частности, Германия работает над собственной группировкой военных спутников.

Почему Европа не может быстро избавиться от зависимости от США

Несмотря на развитие своих проектов, Европа пока не способна полностью заменить американские спутниковые технологии. Starlink имеет более масштабную сеть и более развитую инфраструктуру, а переход на альтернативные системы требует времени, средств и переоснащения оборудования.

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс признал, что Европа в значительной степени зависит от американских космических возможностей. По его словам, ответом должно стать развитие собственных технологий и более тесное сотрудничество европейских стран.

Таким образом, ситуация со Starlink стала еще одним доводом в пользу технологической самостоятельности Европы. Однако в ближайшие годы европейские страны, вероятно, продолжат зависеть от американских систем связи и предупреждения ракетных угроз, параллельно развивая собственные альтернативы.