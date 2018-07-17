Інциденту під будівлею НАБУ: поліція відкрила кримінальну справу

Сьогодні у будівлю НАБУ вірвались невідомі, вони поламали меблі і покидали торти Roshen

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту під будівлею НАБУ. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві.

Так, у поліції повідомляють, що до Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення, що біля приміщення НАБУ невстановлені особи вчиняють протиправні дії.

"На місце поді виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції та екіпажі патрульних", - йдеться у повідомленні.

Так, поліція встановила, що біля будівлі НАБУ було 30 людей. Частина з них зайшла до приймальні громадян відомства, пошкодивши при цьому вхідні двері. Крім того, правопорушники пошкодили фарбою зовнішні ролети будівлі та камери відеоспостереження.

"Наразі слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 4-х років. Досудове розслідування у справі триває", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що Національне антикорупційне бюро України не виключає, що напад на будівлю відомства є спланованою та організованою провокацією з боку представників певних політичних сил.

Також джерела РБК-Україна повідомили, що акції в НАБУ організував помічник нардепа Дейдея.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 липня, у будівлю НАБУ увірвалися невідомі.

Всередині вони поламали меблі, накидали сміття і покидали торти Roshen.