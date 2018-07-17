Акции в НАБУ организовал помощник нардепа Дейдея, - источники

По данным источников, акции в НАБУ организовал Иван Грабарь

Сегодняшние акции в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) организовал помощник нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея Иван Грабарь. Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным источников, Грабарь принимал участие в АТО на Донбассе в составе батальона "Киев-1", которым командовал Дейдей. Отметим, в составе данного батальона принимал участие в АТО и сын министра внутренних дел Украины - Александр Аваков.

После избрания Дейдея народным депутатом Украины Грабарь стал его помощником-консультантом. В настоящее время он числится соучредителем ОО "Народный освободительный корпус" (руководителем и одним из соучредителей организации значится Евгений Дейдей), а также руководителем и соучредителем ОО "Штаб Освобождения Патриотов" (соучредителем является помощник-консультант Дейдея Алексей Ляховольський).

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) осудила применение насилия в отношении протестующих, которые пикетировали здание НАБУ.

Отметим, 17 июля 2018 года группа неизвестных ворвалась в холл здания Национального антикоррупционного бюро Украины. В полиции отметили, что в результате инцидента никого не задержали.

"Туда подошла группа лиц, они разрисовали табличку, которая на входе в здание висит, красной краской и там несколько человек находятся около здания, они с плакатами с определенными требованиями. Каких-либо грубых нарушений там не зафиксировано. На месте работает наряд патрульной полиции. Задержанных нет", - отметили в полиции.



