В НАБУ прокомментировали нападение неизвестных на их здание

В ведомстве добавили, что не исключают, что сегодняшние события “является сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил”

Национальное антикоррупционное бюро Украины не исключает, что нападение на здание ведомства является спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Ведомство отмечает, что 17 июля 2018 года во время акции протеста между 11:00 и 12:00 часами дня неизвестные ворвались в здания НАБУ. Сначала они попали в общественную приемную, чтобы передать обращение.

"В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали двери и металлическую ролету, которыми данное помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл НАБУ", - говорится в сообщении.

НАБУ отмечает, что полиция, которая была рядом не мешала этим действиям. Только после того, как протестующие начали крушить мебель и угрожать работникам НАБУ, представители МВД зашли внутрь и попросили их выйти.

В ведомстве добавили, что не исключают, что сегодняшние события "является сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил".

"Это подтверждается как связями одного из организаторов акции с фигурантами расследований НАБУ - народным депутатом Евгением Дейдеем и близким родственником Министра внутренних дел, так и пассивностью полиции в отношении правонарушителей. Ни один из них не был задержан, что вряд ли было бы возможным, если бы подобные события произошли, например, в помещении МВД. Также НАБУ имеет подтверждение того, что участников акции, среди которых были представители социально незащищенных слоев населения, подвозили и вывозили организованными группами в обмен на определенное материальное вознаграждение", - заявили в ведомстве.

В НАБУ также напомнили, что на прошлой неделе стало известно о решении прокурора САП закрыть дело в отношении экс-заместителя министра внутренних дел и близкого родственника главы МВД.

"Речь идет о так называемом "деле рюкзаков". НАБУ выразило категорическое несогласие с этим решением и считает, что детективы собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд по обвинению в растрате 14,5 млн гривен бюджетных средств. Считаем, что акция 17 июля является атакой на НАБУ за его принципиальную позицию в расследовании коррупции представителей правящей элиты. НАБУ не имеет никаких иллюзий относительно объективности расследования Национальной полицией сегодняшних событий", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, что сегодняшние акции в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) организовал помощник нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея Иван Грабар.

Также в полиции рассказали подробности инцидента под зданием НАБУ.

Отметим, что сегодня, 17 июля, в здание НАБУ ворвались неизвестны.