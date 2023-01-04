Інцидент у Макіївці став однією з найбільших втрат РФ з початку війни, - NYT

Удар по будівлі ПТУ №19 в окупованій Макіївці став однією з найбільших військових втрат для Росії з початку повномасштабного вторгнення.

"Поки Росія зважувала одну зі своїх найбільших військових втрат з моменту вторгнення в Україну, початковий спалах гніву почав спадати за знайомою схемою, зосереджуючись на Заході та на "некомпетентних чиновниках", але не на тому, хто контролює воєнні дії: президентові Володимирові Путіну", - йдеться у матеріалі.

Водночас журналісти зазначають, що родичі загиблих та зниклих безвісти мобілізованих все ж зібралися на акцію протесту у Самарі, звідки були більшість мобілізованих. Вони розмахували прапорами РФ, збирали допомогу для родичів та закликали до помсти. Проте на мітингу не пролунало жодної критики в адресу російського диктатора. Так само уникають критики керівництва у соцмережах.

Експерти вважають, що швидкість, з якою Міноборони РФ відреагувало на інцидент, свідчить про втрати і те, що Кремль "намагається контролювати наратив і не допустити, аби він підживлював широке соціальне невдоволення".