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Инцидент в Макеевке стал одной из самых больших потерь РФ с начала войны, - NYT

Фото: удар по Макеевке стал большой военной потерей для РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Удар по зданию ПТУ №19 в оккупированной Макеевке стал одной из самых больших военных потерь для России с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Пока Россия взвешивала одну из своих самых больших военных потерь с момента вторжения в Украину, первоначальная вспышка гнева начала спадать по знакомой схеме, сосредотачиваясь на Западе и на "некомпетентных чиновниках", но не на том, кто контролирует военные действия: президенте Владимире Путине", - говорится в материале.

В то же время журналисты отмечают, что родственники погибших и пропавших без вести мобилизованных все же собрались на акцию протеста в Самаре, откуда было большинство мобилизованных. Они размахивали флагами РФ, собирали помощь для родственников и призывали к мести. Однако на митинге не прозвучало никакой критики в адрес российского диктатора. Также избегают критики руководства в соцсетях.

Эксперты считают, что скорость, с которой Минобороны РФ отреагировало на инцидент, свидетельствует о потерях и том, что Кремль "пытается контролировать нарратив и не допустить, чтобы он подпитывал широкое социальное недовольство".

Напомним, в Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские войска нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в Макеевке.

В СтратКоме ВСУ сообщали, что в Макеевке уничтожено около 400 российских военных, в том числе и мобилизованных. В местных пабликах речь шла о 600 погибших.

В то же время Минобороны России заявило, что в Макеевке погибли 89 российских солдат.

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