Инцидент в Керченском проливе может перерасти в полномасштабный конфликт, - МИД Беларуси

Фото: Владимир Макей (commons.wikimedia.org)

Министр отметил, что Беларусь продолжит прилагать максимум усилий для содействия урегулированию конфликта на Донбассе

Инцидент возле Керченского пролива, когда Россия применила оружие против украинских кораблей похож на те, которые в прошлом приводили к началу мировых войн. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время 25-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрінформ".

Министр отметил, что Беларусь продолжит прилагать максимум усилий для содействия урегулированию конфликта на Донбассе, включая работу Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Разрешения конфликта в Украине является ключевым вопросом европейской безопасности. Кое-кто даже говорит, что Донбасс - это вопрос политического порядка в Европе. К сожалению, развитие ситуации вызывает большое беспокойство. С инцидентом в Керченском проливе мы приблизились к чрезвычайно опасной линии - полномасштабного конфликта. И это - "красная линия", вернуться за которую уже нельзя будет. Мы хорошо знаем из истории, что подобные инциденты приводили к мировым войнам в прошлом", - сказал он.

По его словам, в течение последних лет в регионе ОБСЕ наблюдается отдаление от основ, заложенных Хельсинкским заключительным актом и Парижской хартией.

"Мы не решили конфликты в регионе ОБСЕ, мы не уменьшили напряжения и не создали атмосферу взаимного понимания и доверия. Даже наоборот. ОБСЕ остается заложником геополитики. Военные мощности и присутствие на границах друг друга продолжает угрожающе наращиваться. Внутренняя политика и даже личные интересы доминируют над интересами совместной безопасности", - заявил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщал, что Российская Федерация (РФ) предоставила график консультационных визитов к украинским морякам.