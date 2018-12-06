Ложь России не может считаться альтернативной точкой зрения, - Линкявичюс

Фото: Линас Линкявичюс (flickr.com/nato)

Линкявичюс добавил, что Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины

Агрессия Российской Федерации привела к кризису безопасности и доверия в зоне ответственности ОБСЕ. Поэтому Россия не может поучать страны Организации по соблюдению международного законодательства или прав человека, заявил министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс на министерской встрече ОБСЕ в Милане, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрінформ".

"К сожалению, все беспокойство в сфере безопасности, которое мы высказывали во время предыдущей встречи, остаются неизменными. Это просто поражает - Россия считает, что она имеет право поучать ОБСЕ относительно нарушений международного законодательства, прав человека, свободы прессы. Позвольте мне еще раз повторить - ложь не может считаться альтернативной точкой зрения", - заявил он.

Линкявичюс добавил, что Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины и военную агрессию на Востоке Украине.

По словам министра, недавняя атака на украинские корабли в районе Азовского моря, скрытые гибридные атаки России против государств-участниц ОБСЕ находятся в основе кризиса безопасности и доверия в районе ответственности ОБСЕ.

"По многим поводах мы раз за разом призывали Россию придерживаться собственных обязательств в рамках ОБСЕ, прекратить нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Тем не менее, никакого желания сделать это не было продемонстрировано. Наоборот, продолжается эскалация конфликта, и переписывание международных правил стало для России обычным делом", - сказал он.

Напомним, высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини призвала Россию освободить задержанных украинских моряков.