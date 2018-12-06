Інцидент в Керченській протоці може перерости в повномасштабний конфлікт, - МЗС Білорусі

Міністр зазначив, що Білорусь продовжить докладати максимум зусиль для допомоги врегулювання конфлікту на Донбасі
Інцидент біля Керченської протоки, коли Росія застосувала зброю проти українських кораблів, схожий до тих, які в минулому призводили до початку світових війн. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей під час 25-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Мілані, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".
Міністр зазначив, що Білорусь продовжить докладати максимум зусиль для допомоги врегулювання конфлікту на Донбасі, включаючи роботу Тристоронньої контактної групи у Мінську.
"Вирішення конфлікту в Україні є ключовим питанням європейської безпеки. Дехто навіть говорить, що Донбас - це питання політичного порядку в Європі. На жаль, розвиток ситуації викликає велике занепокоєння. З інцидентом в Керченській протоці ми наблизилися до надзвичайно небезпечної лінії - повномасштабного конфлікту. І це - "червона лінія", повернутися за яку вже не можна буде. Ми добре знаємо з історії, що подібні інциденти призводили до світових війн у минулому", - сказав він.
За його словами, протягом останніх років в регіоні ОБСЄ спостерігається віддалення від основ, закладених Гельсінським заключним актом та Паризькою хартією.
"Ми не вирішили конфлікти у регіоні ОБСЄ, ми не зменшили напруження і не створили атмосферу взаємного порозуміння та довіри. Навіть навпаки. ОБСЄ залишається заручником геополітики. Військові потужності та присутність на кордонах один одного продовжує загрозливо нарощуватися. Внутрішня політика і навіть особисті інтереси домінують над інтересами спільної безпеки", - заявив він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомляв, що Російська Федерація (РФ) надала графік консульских візитів до українських моряків.