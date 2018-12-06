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Климкин: РФ предоставила график визитов консулов к украинским морякам

Новости » Политика    06.12.2018 - 18:12
Климкин: РФ предоставила график визитов консулов к украинским морякам
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Консулы будут встречаться с украинскими моряками до 8 декабря

Российская Федерация (РФ) предоставила график визитов консулов к украинским морякам, незаконно удерживаемым в РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

По словам Климкина, сегодня украинские консулы встречаются с тремя ранеными моряками, после чего, до субботы, 8 декабря, будут проходить встречи с другими задержанными моряками.

"Вчера вечером мы выбили у них (у РФ, - ред.) официальный ответ относительно того, где находятся наши ребята, а сегодня утром мы выбили у них график консульских визитов и сейчас наши консулы встречаются с ранеными ребятами, тремя. (Консулы, - ред.) каждый день будут встречаться с ребятами, чтобы до субботы посмотреть, в каком они состоянии и это уже хорошо. И это единственное, что в полномочиях Лаврова (глава МИД РФ Сергей Лавров, - ред.), все остальное не в его полномочиях", - отметил Климкин.

Напомним, ранее Климкин сообщал, что Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало предоставить украинским консулам доступ к морякам, которые были захвачены российскими пограничниками в Керченском проливе и удерживаются в московских СИЗО.

Отметим, из-за ситуации в Керченском проливе США сегодня, 6 декабря 2018 года, провели внеплановый полет над Украиной.

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Новости Украины Российская ФедерацияПавел Климкин
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