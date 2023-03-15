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Інцидент із безпілотником, ймовірно, був ненавмисним з боку Росії, - Держдеп США

Фото: спікер Держдепу США Нед Прайс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Зіткнення російського винищувача з американським безпілотником MQ-9 Reaper над Чорним морем, найімовірніше, було ненавмисною дією з боку Росії.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.

Нагадаємо, 14 березня над Чорним морем внаслідок зіткнення з російським винищувачем Су-27 було збито американського безпілотника MQ-9 Reaper.

Пізніше секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що його країна спробує дістати збитий дрон із дна Чорного моря.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес закликав Росію поважати міжнародний повітряний простір.

При цьому глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що, щоб подібні інциденти не повторювалися, треба вигнати РФ з Криму.

Все, що відомо про інцидент, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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