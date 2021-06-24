Инцидент с Defender: Россия вызвала посла Британии и предупредила о последствиях
Министерство иностранных дел России провело разговор с британским послом Деборой Броннерт по поводу инцидента с эсминцем Defender в Черном море. Российское министерство выразило "решительный протест" британской стороне.
Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
МИД РФ продолжает утверждать, что британский эсминец Defender якобы нарушил российскую границу, хотя корабль Королевского флота двигался по международному коридору вблизи оккупированного Крыма, воды вокруг которого принадлежат Украине.
"Российская сторона расценивает (действия британского эсминца Defender - ред.) как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне", - заявили в МИД РФ.
Напомним, британский премьер Борис Джонсон назвал проход эсминца возле Крыма законным поскольку Соединенное Королевство не признает оккупацию Крымского полуострова.
Как известно, вчера Россия заявила, что ее корабли произвели предупредительные выстрелы по британскому эсминцу Defender.
Однако в Британии утверждают, что предупредительных выстрелов со стороны России не было.