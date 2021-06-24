ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Інцидент з Defender: Росія викликала посла Британії та попередила про наслідки

Новость на русском →
Москва, Четвер 24 червня 2021 17:03
Інцидент з Defender: Росія викликала посла Британії та попередила про наслідки Фото: Дебора Броннерт, посол Британії в РФ (facebook.com ukinrussia)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Росії провело розмову з британським послом Деборою Броннерт щодо інциденту з есмінцем Defender в Чорному морі. Російське міністерство висловило "рішучий протест" британській стороні.

Про це повідомила прес-служба МЗС Росії.

МЗС РФ продовжує стверджувати, що британський есмінець Defender нібито порушив російський кордон, хоча корабель Королівського флоту рухався міжнародним коридором поблизу окупованого Криму, води довкола якого належать Україні.

"Російська сторона розцінює (дії британського есмінця Defender - ред.) як грубе недотримання Конвенції ООН з морського права 1982 року. Особливу увагу звернуто на те, що в разі повторення подібних провокацій вся відповідальність за їх можливі наслідки буде повністю лежати на британській стороні", - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон назвав прохід есмінця біля Криму законним, оскільки Сполучене Королівство не визнає окупацію Кримського півострову.

Як відомо, вчора Росія заявила, що її кораблі зробили попереджувальні постріли по британському есмінцю Defender.

Однак у Британії стверджують, що попереджувальних пострілів з боку Росії не було.

Читайте РБК-Україна в Google News
обстрел корабль Російська Федерація Великобритания посол Крим Чорне море
NEWS
Зеленський підписав санкції проти російських банків
Зеленський підписав санкції проти російських банків
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ