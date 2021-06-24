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Джонсон назвал законным проход эсминца возле Крыма: мы не признаем аннексию

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Лондон, Четверг 24 июня 2021 15:22
Джонсон назвал законным проход эсминца возле Крыма: мы не признаем аннексию Фото: премьер-министр Британии Борис Джонсон (wikipedia org MoD Crown)
Автор: РБК-Украина

Британский эсминец Defender не нарушал международного права, когда накануне проходил возле оккупированного Крыма. Этот маршрут является общепризнанным, а Лондон не признает незаконную аннексию полуострова.

Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, передает The Mirror.

По его словам, за решение идти конкретным курсом отвечает Министерство обороны Британии.

"Но если вы хотите узнать мое мнение, я считаю, что использование международных вод было вполне уместным. И, кстати, важным моментом является то, что мы не признаем российскую аннексию Крыма, это часть суверенной украинской территории. Было совершенно правильно, что мы отстаивали закон и добивались свободы судоходства, как мы это и сделали, выбрав кратчайший путь между двумя точками", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, вчера Россия заявила, что открыла предупредительный огонь, когда Defender проходил возле оккупированного Крыма, но Британия отрицает это.

Москва, в свою очередь, называет заявление Лондона "враньем в лицо".

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Российская Федерация Крым Великобритания эсминец Борис Джонсон
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