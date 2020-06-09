Интервью Гиркина приобщат к делу MH17

Фото: Игорь Гиркин (wikimedia by Dom kobb)

Суд изучит заявления Гиркина

Интервью бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина приобщат к материалам дела об авиакатастрофе рейса MH17 над Донбассом. Суд Нидерландов изучит и учтет заявления Гиркина.

Об этом сообщает DW.

Во время слушаний по делу MH17 судья Хендрик Стинхейс сказал, что, помимо имеющихся данных, к материалам производства также приобщат интервью Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Напомним, во время разговора с Гордоном Гиркин заявил о своей "косвенной ответственности" в крушении MH17.

Сейчас в Нидерландах проходит вторая сессия судебного процесса по делу о катастрофе самолета Малайзийских авиалиний.

Игорь Гиркин - один из главных подозреваемых по делу MH17. Причастными к крушению лайнера также являются "правая рука" Гиркина Сергей Дубинский, его помощник Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Также сообщалось, что список подозреваемых в деле о катастрофе MH17 может пополнится военно-политическим руководством России.

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Автор: Роман Калиниченко