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Российское руководство может войти в список подозреваемых по делу MH17, - Енин

Новости » Политика     09.06.2020 - 13:38
Российское руководство может войти в список подозреваемых по делу MH17, - Енин
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Украинская сторона продолжает сбор доказательств

По делу о катастрофе MH17 на Донбассе список подозреваемых может пополнить военно-политическое руководство России. Для этого Украина тщательно готовит свои юридические позиции и собирает доказательства.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, международная следственная группа до сих пор продолжает расследование.

"Я не исключаю, что список подозреваемых будет расширен, и в него войдут не только непосредственные исполнители этого преступления, но и те, кто отдавали соответствующие преступные приказы, вплоть до военно-политического руководства РФ", - отметил Енин.

Он также уточнил, что привлечение российских топ-чиновников к ответственности возможно, поскольку Киев тщательно формирует юридические позиции и собирает доказательства с расчетом на беспристрастность нидерландского суда.

Напомним, в эти дни проходит вторая сессия судебного процесса в Нидерландах по делу о катастрофе самолета Малазийских авиалиний в 2014 году. На судебном заседании адвокатами представлен один из четырех подозреваемых Олег Пулатов.

Накануне прокурор рассказал о том, что в телах жертв авиакатастрофы были найдены осколки, в том числе в форме бабочки от российской ракеты "Бук".

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассНидерландыавиакатастрофаMH17
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