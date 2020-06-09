Суд по делу MH17 продолжил свое заседание

Фото: самолет (wikimedia by)

В зале суда присутствуют судьи и нидерландские прокуроры

Суд в Нидерландах продолжил заседание второй сессии по делу о сбитии самолета рейса МН17 17 июля 2014 года. На заседании присутствуют адвокаты подозреваемого подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова

За ходом заседания можно наблюдать через видеотрансляцию.

В зале суда присутствуют судьи и нидерландские прокуроры, а напротив них сидят адвокаты и родственники погибших.

Также присутствуют адвокаты Сабина тэн Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, которые представляют интересы подозреваемого подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова. Он ранее изъявил желание участвовать в судебном процессе.

В настоящее время нидерландский прокурор Тайс Бергер знакомит стороны с материалами дела.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 потерпел крушение над Донецкой областью в июле 2014 года. Тогда 298 пассажиров погибли. Впоследствии Международная расследовательская группа JIT установила, что самолет был сбит российскими зенитно-ракетными комплексами "Бук".

Ранее сообщалось, что прокурор в деле МН17 сообщил о результатах анализа тел членов экипажа.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Нидерландах сообщили детали суда по делу МН-17.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна