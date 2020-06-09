Інтерв'ю Гіркіна долучать до справи MH17

Фото: Ігор Гіркін (wikimedia by Dom kobb)

Суд вивчить заяви Гіркіна

Інтерв'ю колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна долучать до матеріалів справи про авіакатастрофу рейсу MH17 над Донбасом. Суд Нідерландів врахує і вивчить заяви Гіркіна.

Про це повідомляє DW.

Під час слухань у справі MH17 суддя Хендрік Стінхейс сказав, що, крім наявних даних, до матеріалів провадження також долучать інтерв'ю Гіркіна українському журналісту Дмитру Гордону.

Нагадаємо, під час розмови з Гордоном Гіркін заявив про свою "непряму відповідальність" у катастрофі MH17.

Зараз в Нідерландах проходить друга сесія судового процесу у справі про катастрофу літака Малайзійських авіаліній.

Ігор Гіркін - один з головних підозрюваних у справі MH17. Причетними до катастрофи лайнера також є "права рука" Гіркіна Сергій Дубинський, його помічник Олег Пулатов, а також українець Леонід Харченко.

Також повідомлялося, що список підозрюваних у справі про катастрофу MH17 може поповнитися військово-політичним керівництвом Росії.

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Автор: Роман Калиниченко