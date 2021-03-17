Интервал между дозами вакциной AstraZeneca увеличили до 90 дней, - Ляшко

"По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологическим препаратом CoviShield с 28 дней до 90 дней", - сказал он.

Зачем были внесены изменения?

Обсуждения целесообразности увеличения срока начались после того, как 6 марта 2021 года в журнале The Lancet была обнародована информация относительно эффективности однодозной схемы вакцинации с введением второй, ревакцинальной дозы, через 12 недель.

Ранее по промежуточным результатам четырех рандомизированных контролируемых исследований, проведенных в Бразилии, Южной Африке и Великобритании, для быстрого достижения наибольшей пользы для здоровья правительство Великобритании приняло политику введения как можно большего количества первых доз и отсрочка второй дозы вакцины ChAdOx1 nCoV-19 в 12 недель после введения первой дозы.

По словам главного санитарного врача, при анализе данных клинических исследований эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составила 76,0% с 22 по 90 день, и уровень антител сохранялся в течение этого периода с минимальным снижением.

Поддерживая стратегию иммунизации с большим интервалом, эффективность вакцины была значительно выше - 81,3% после двух стандартных доз, вводимых с интервалом 12 недель или дольше.

По результатам этой публикации интервалы между первой и второй дозой увеличить до 12 недель рекомендовали своим Министерствам также и НТГЕІ Канады, Германии, Франции.

"Учитывая позицию НТГЕІ и результаты международных исследований оперативным штабом Минздрава было принято решение, что для достижения максимального уровня иммунной защиты вакцины от Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1 nCov-19 Согопа Virus (рекомбінована)), производства Serum Institute of India и SK Bioscience, целесообразно увеличить начальный интервал между дозами",- сказал Ляшко.

Он также добавил, что такое решение не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает интервал 4 - 12 недель.

Также, по его словам, внедрение этой рекомендации НТГЕІ потребует от Минздрава незначительного корректирования подходов к проведению вакцинальной кампании на первых этапах. Уже сегодня (17 марта) запланировано селекторное совещание с регионами для разъяснения деталей внедрения указанной рекомендации.