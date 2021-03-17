Інтервал між дозами вакциною AstraZeneca збільшили до 90 днів, - Ляшко

"За рекомендаціями Національної технічної групи експертів Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів", - сказав він.

Навіщо було внесено зміни?

Обговорення доцільності збільшення терміну розпочалися після того, як 6 березня 2021 року в журналі The Lancet була оприлюднена інформація щодо ефективності однодозної схеми вакцинації з введенням другої, ревакцинальної дози, через 12 тижнів.

Раніше за проміжними результатами чотирьох рандомізованих контрольованих досліджень, проведених у Бразилії, Південній Африці та Великобританії, для швидкого досягнення найбільшої користі для здоров’я уряд Великобританії прийняв політику введення якомога більшої кількості перших доз та відтермінування другої дози вакцини ChAdOx1 nCoV-19 до 12 тижнів після введення першої дози.

За словами, головного санітарного лікаря, при аналізі даних клінічних досліджень ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становила 76,0% з 22 по 90 день, і рівень антитіл зберігався протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

Підтримуючи стратегію імунізації з більшим інтервалом, ефективність вакцини була значно вищою - 81,3% після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше.

За результатами цієї публікації інтервали між першою та другою дозою збільшити до 12 тижнів рекомендували своїм Міністерствам також і НТГЕІ Канади, Німеччини, Франції.

"Враховуючи позицію НТГЕІ та результати міжнародних досліджень оперативним штабом МОЗ було прийнято рішення, що для досягнення максимального рівня імунного захисту при вакцини від Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1 nCov-19 Cоrona Virus (рекомбінована)), виробництва Serum Institute of India та SK Bioscience, доцільно збільшити початковий інтервал між дозами",- сказав Ляшко.

Він також додав, що таке рішення не суперечить інструкції виробника, яка передбачає інтервал 4 - 12 тижнів.

Також, за його словами, впровадження цієї рекомендації НТГЕІ потребуватиме від МОЗ незначного корегування підходів до проведення вакцинальної кампанії на перших етапах. Вже сьогодні (17 березня) заплановано селекторну нараду з регіонами для роз’яснення деталей впровадження зазначеної рекомендації.