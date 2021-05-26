Интерпол снял Чауса с международного розыска

По его словам, Интерпол удовлетворил жалобу защиты Чауса, а основанием стала недостаточность предоставленных украинскими правоохранителями документов для розыска экс-судьи.

Напомним, в начале апреля Чауса похитили в Кишиневе неизвестные, а министр внутренних дел Молдовы говорил, что его могли вывезти в Украину. Однако спустя полтора месяца судья объявился и записал видеообращение, в котором заявил, что в ближайшее время вернется в страну и готов сотрудничать со следствием.

При этом украинские органы власти утверждают, что им неизвестно местонахождение Чауса.

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус исчез в 2016 году после того, как антикоррупционные органы нашли у него во дворе закопанные банки с крупной суммой денег. Позже он объявился в Молдове, где все это время пытался добиться политического убежища.