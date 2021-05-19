Чаус записал очередное видеообращение и готов предоставить материалы о своих "похитителях"

Украинский судья Николай Чаус записал очередное видеообращение. В нем он заявил о готовности передать "своим друзьям" материалы о "похищении", которое произошло в 2016 году.

По словам Чауса, он готов появиться в Украине и со своими адвокатами "дать ответы на все вопросы".

"Уверен…, что люди причастные к моему похищению в 2016 году бояться моего возвращения и сделают все, чтобы я замолчал. А зная их возможности, в том числе и финансовые, я переживаю за свою жизнь и жизнь моих родных. Поэтому я принял решение передать моим друзьям свои рукописные записи и собранные мною за эти годы материалы в отношении этих лиц для дальнейшего его опубликования", - заявил Чаус.

Он обратился к правоохранительным органам с просьбой "отнестись со всей ответственностью к данному материалу, невзирая на должность, статус и фамилию лиц указанных в нем".