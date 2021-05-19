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Чаус записал очередное видеообращение и готов предоставить материалы о своих "похитителях"

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Среда 19 мая 2021 10:31
Чаус записал очередное видеообращение и готов предоставить материалы о своих "похитителях" Фото: судья Николай Чаус (УНИАН)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинский судья Николай Чаус записал очередное видеообращение. В нем он заявил о готовности передать "своим друзьям" материалы о "похищении", которое произошло в 2016 году.

Видео опубликовано на его Telegram-канале.

По словам Чауса, он готов появиться в Украине и со своими адвокатами "дать ответы на все вопросы".

"Уверен…, что люди причастные к моему похищению в 2016 году бояться моего возвращения и сделают все, чтобы я замолчал. А зная их возможности, в том числе и финансовые, я переживаю за свою жизнь и жизнь моих родных. Поэтому я принял решение передать моим друзьям свои рукописные записи и собранные мною за эти годы материалы в отношении этих лиц для дальнейшего его опубликования", - заявил Чаус.

Он обратился к правоохранительным органам с просьбой "отнестись со всей ответственностью к данному материалу, невзирая на должность, статус и фамилию лиц указанных в нем".

Напомним, судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус исчез из Украины в 2016 году, когда антикоррупционные органы нашли у него во дворе закопанные банки с крупной суммой денег. Позже он появился в Молдове, где все это время пытался добиться политического убежища.

В начале апреля стало известно о похищении Чауса в Кишиневе. Это произошло после того, как ему окончательно отказали в политическом убежище. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в связи с похищением.

Недавно Чаус записал видеообращение, в котором заявил о готовности сотрудничать с украинским следствием в случае предоставления ему гарантий безопасности.

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